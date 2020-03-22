ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى 104

2020/03/22 | 14:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 104 حالات.

وبحسب الوزارة، فإن "عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ ثلاث حالات، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ثلاث حالات كذلك".

وأمس السبت، قررت الحكومة المغربية إيقاف حركة القطارات في البلاد ابتداء من غد الاثنين، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات التي تنص على فرض حالة الطوارئ الصحية ومنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

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