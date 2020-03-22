الكتب الرقمية تجتاح عالم القراءة بدلاً من الكتب الورقية

2020/03/22 | 14:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم سهولة توفّره ورخص سعره، لم يستطع الكتاب الإلكتروني أن يحل مكان الكتاب الورقي بعلاقته القوية مع من نشؤوا عليه وكانت القراءة جزءا من حياتهم.فبعد أن بقي الكتاب المطبوع عمود صناعة الثقافة والوعي منذ اختراع غوتنبرغ الطابعة عام 1447، … Readmore

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