2020/03/22 | 15:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 21 مخالفا لقرار حظر التجوال في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 21 مخالفا لقرار حظر التجوال في الديوانية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 21 مخالفا لقرار حظر التجوال في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).