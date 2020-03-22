2020/03/22 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي رسالة الى خلايا الأزمة في المحافظات، مؤكدا أن العراقيين سيهزمون وباء كورونا كما هزموا الارهاب

وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها الى رؤساء واعضاء خلايا الأزمة في محافظات العراق، ان العراقيين واجهوا تحديات وأزمات ومنها أزمة الفيضانات التي تعرضت لها العديد من المحافظات وكان التصدي والتعاون في أفضل حالاته، ونجحوا في تحويل الأزمة الى نعمة بدرء خطر الفيضانات واستثمار الموارد المائية للزراعة التي انتعشت بشكل غير مسبوق ووفرت منتجات محلية ظهرت نتائجها جلية خلال هذه الايام وحققت وفرة واستقرارا للسوق في ايام حظر التجوال.

وجدد عبد المهدي الدعوة الى المزيد من العمل ومضاعفة الجهود لتجنيبالشعب خطر تفشي الفيروس، مشددا على التعاون مع الجهات الصحية والامنية لتنفيذ القانون وتكثيف حملات الارشاد والتوعية الصحية حمايةً للأنفس والصالح العام.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي : العراقيون سيهزمون وباء كورونا كما هزموا الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي : العراقيون سيهزمون وباء كورونا كما هزموا الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).