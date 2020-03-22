خلية الأزمة تعلن تمديد حظر التجول.. وتعطي استثناءات جديدة لبعض الفئات

2020/03/22 | 15:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت خلية الأزمة تمديد حظر التجوال إلى يوم السبت المقبل، فضلا عن اعطاء استثناءات جديدة لبعض الفئات.وقالت الخلية في تصريحات صحفية، أنها “قررت تمديد حظر التجول وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات إلى السبت المقبل،فضلا عن استمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق”.واشارت الى وجود توصيات باستثناء المصارف والبنك المركزي وموظفي […]

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