هيئة المواكب الحسينية في ديالى تتبنى تعفير السجون في 22 مدينة

2020/03/22 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، اليوم الاحد، عن تبني تعفير وتطهير السجون والمواقف في 22 مدينة.وقال مدير الهيئة علي احمد طاهر ،ان” هيئة المواكب الحسينية والتي تضم اكثر من 700 موكب تبنت رسميا مبادرة تعفير وتطهير السجون والمواقف في مديريات الشرطة واقسامها وبقية التشكيلات الامنية في 22 مدينة داخل ديالى”.[…]

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