2020/03/22 | 15:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل لساكنيها: من يخرج لن يُسمح له بالعودة

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