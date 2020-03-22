اربيل تضع مجمعاً سكنياً بالكامل تحت الحجر الصحي

2020/03/22 | 15:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاحد، وضع مجمع سكني غربي العاصمة اربيل تحت الحجر الصحي.وابلغ مصدر في صحة الاقليم شفق نيوز، ان قرار الوزارة جاء بعد اكتشاف عودة شخص بطريقة غير رسمية، من ايران ومن ثم الى السليمانية مروراً الى مجمع سيبيران التابع لقضاء خبات الواقع غربي اربيل من دون الخضوع للفحص او الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا.وبين ان المعلومات استندت الى بلاغ قُدم من الاهالي بوجود مصاب بفيروس كورونا حر طليق.واضاف ان الشخص المصاب يعمل بشركة للنفط، ومندوب لشركة امريكية خاصة ببيع الادوية ومستحضرات التجميل وتوصلها الى المنازل.

وقال المصدر ان الوزارة تجري عملية فحص لسكان المجمع البالغ عددهم اكثر من 5 الاف شحص

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