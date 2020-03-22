صحة السليمانية تعلن تسجيل إصابات جديدة وتحذر من وقوع كارثة

2020/03/22 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت مديرية الصحة بمحافظة السليمانية، مطالبتها الأهالي بضرورة الالتزام بالبقاء في بيوتهم.

وأكد مدير صحة المحافظة صباح هورامي في تصريح ، ان إعداد المصابين بفيروس كورونا في تزايد ، بعد تفشيه في الأحياء والمدن، محذرا من وقوع كارثة وفقدان السيطرة على الوباء في حال عدم الالتزام بألارشادات الصادرة من الجهات المعنية .

وجاء تصريح هورامي، بعد إعلان تسجيل سبع إصابات جديدة في إقليم كردستان، ست منها في السليمانية ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى أربعة وخمسين شخصا، إضافة إلى حالة وفاة واحدة ، في وقت تماثل فيه ثلاثة عشر من المصابين بالفيروس للشفاء .

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