بالوثائق.. القرارات الكاملة المتعلقة بكورونا لخلية الأزمة وقرار تمديد الحظر وتعطيل الدوام

2020/03/22 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الصحة النيابية، النائب فالح الزيادي، الأحد (22 آذار 2020)، الى تمديد فرض حظر التجوال على جميع المحافظات العراقية إلى الأول من نيسان المقبل.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك زيادة غير طبيعية في

بغداد اليوم- بغداد

تحدثت النائبة عن كتلة "النصر"، ندى شاكر جودت، الأحد (22 آذار 2020)، عن موعد بدء مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف، رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، فيما أكدت، أن المفاوضات لم تبدأ بعد.

بغداد اليوم- كردستان

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الأحد (22 آذار 2020)، حقيقة وجود خلافات داخل "البيت الكردي" حول التصويت والموافقة على المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه

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