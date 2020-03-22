2020/03/22 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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مقررات خلية الأزمة: إيقاف الجبايات واستقطاعات القروض الممنوحة لموظفي الدولة واعادتها عند تحسن الوضع

يتبع .



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