خلية الأزمة توجه باستمرار تعطيل الدوام وحظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية إلى السبت المقبل

2020/03/22 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجهت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، الأحد (22 آذار 2020)، باستمرار تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة، وتعليق الرحلات الجوية، إضافة الى تمديد حظر التجوال إلى السبت المقبل.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، وحظر التجوال، وتعليق الرحلات الجوية سيستمر الى يوم السبت المقبل".

وأشارت الى أن "حظر التجوال سيستمر حتى الساعة 11 من مساء يوم السبت المقبل".

يتبع.



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