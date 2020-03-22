قطاع النفط في تكساس يناشد ترمب بإعادة استقرار سوق النفط

2020/03/22 | 15:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حث ريال ستون مفوض هيئة سكك الحديد في ولاية تكساس والتي تنظم قطاع النفط والغاز في الولاية الرئيس الأميركي، ترمب على التدخل لعقد صفقة تعيد الاستقرار إلى السوق النفطية وذلك بهدف حماية صناعة النفط الأميركية من الانهيار على حد تعبيره.وكان سيتون قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة اوبك باركيندو […]

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