مدير مدينة الطب: فرقنا تراقب العوائل التي سجلت إصابات بكورونا

2020/03/22 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مدير عام مدينة الطب حسن التميمي، اليوم الاحد، عن قيام لجان طبية مختصة بمتابعة جميع العوائل التي سجلت اصابات في صفوفها بفيروس كورونا، مبينا ان التأكد والاعلان عن الاصابة لا يجري الا من خلال الفحص الطبي في الدائرة.وقال التميمي، إن “الفرق الصحية تقوم بمتابعة جميع العوائل التي تم تسجيل اصابات […]

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