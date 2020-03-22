الخير تحدي جدي بمساهمة الفنانين والنجوم

2020/03/22 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ليس من الغريب علينا التحديات التي يطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتدنا مشاهدتها على حساباتهم من حين إلى آخر وفي كل مرة تأخذ التحديات طابعاً مختلفاً، فإلى جانب تحدي #خليك_بالبيت الذي انتشر مؤخراً لحث الجميع على التزام منازلهم للحد من خطر تفشي فيروس كورونا، يتحدى النجوم بعضهم البعض بطريقة أخرى جاءت من رحم المعاناة […]

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