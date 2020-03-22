أقوى زلزال منذ أكثر من قرن يهز كرواتيا

2020/03/22 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز زلزال قوي، اليوم الأحد، عاصمة جمهورية كرواتيا مدينة زغرب هو الأقوى منذ قرن.ونقلت وكالة “رويترز” عن مركز دراسات العلوم الجيولوجية الألماني GFZ تأكيده أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة حسب مقياس ريختر، وهذا أقوى زلزال يضرب زغرب منذ 140 عاما، ووقع مركزه على بعد ستة كيلومترات عن المدينة.وأعلن رئيس معهد طب الطوارئ […]

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