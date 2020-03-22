الشيخ جمال الضاري يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين بتهمة مقاومة القوات الأميركية

2020/03/22 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

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انتقد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ادعاء القوى المسلحة القريبة من السلطة مقاومة ‫القوات الأميركية منذ عام الفين وثلاثة.‬

وقال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ان آلاف المقاومين الذين سجنوا بتهمة مقاومة ‫القوات الأميركية منذ عام الفين وثلاثة مازالوا في السجون.، بينما تتسابق قوى مسلحة قريبة من السلطة على إدعاء مقاومة القوات الأميركية، معتبرا ذلك تناقض فاضح، اضافة إلى الأضرار الأنسانية والوطنية لسجن المقاومين، خاصة بعد انتشار وباء كورونا‬ ليضيف سببا جوهريا لإطلاق هؤلاء فورا.‬

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