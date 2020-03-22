البدر يحذر من جائحة وبائية ويدعو الى الحد من التجمعات

2020/03/22 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر من حالة تفشي وبائي وجائحة وبائية في العراق بسبب عدم الالتزام بقرار حظر التجوال.

وقال البدر في تصريح إن التحدي الكبير في الوقت الحالي هو الالتزام بحظر التجوال والحد من التجمعات على اختلافها، ومنها الرياضية والعشائرية والدينية والتظاهرات للتمكن من التغلب على هذه الكارثة وبخلافه فان البلاد امام خطر كبير لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعده.

وأوضح البدر أن مجموع الحالات المشخصة في العراق بما فيها إقليم كردستان بلغت مئتين واربع عشرة، مشيرا الى وفاة سبع عشرة حالة وشفاء احدى وخمسين حالة بشكل تام، فيما لفت الى أن اغلب الإصابات المسجلة في بغداد بسبب الكثافة السكانية في العاصمة وفي السليمانية بسبب تماسها الحدودي المباشر مع ايران.

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