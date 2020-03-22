خامنئي يجدد اتهاماته لواشنطن بشأن مسؤوليتها عن صنع ونشر كورونا

2020/03/22 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

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جدد المرشد الإيراني علي خامنئي، اتهاماته للولايات المتحدة حول مسؤوليتها عن صنع ونشر فيروس كورونا المستجد.

وأعرب خامنئي في كلمة له عن عدم ثقته بالعروض الأميركية المتعلقة بمساعدة ايران، في جهود مكافحة الفيروس، واصفا ذلك بالأمر العجيب على حد تعبيره، في ظل ما تعانيه واشنطن من نقص ومشكلات في حربها ضد تفشي الفيروس.

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