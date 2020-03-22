كورونا يهدد حياة 150 الف نسمة بمحافظة عراقية ولا مستشفى لحجرهم او معالجتهم

2020/03/22 | 15:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين اشار قائممقام الدجيل، عبد العزيز الخزرجي، الى ان 150 الف نسمة من مواطني الدجيل هم عرضة لفقدان ارواحهم في حال ظهرت أي اصابة بالمنطقة وذلك بسبب عدم وجود أي مستشفى حكومي او اهلي بالقضاء.وقال الخزرجي في حديث لـ”العهد نيوز” ان “توقف العمل بمشروع مستشفى الدجيل منذ عام 2011 ولغاية […]

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