بسبب عدم التزامه بالوقاية..النجوم الاتراك يتعرضون للهجوم

2020/03/22 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في موجة الإنتقادات الواسعة التي يتعرض لها النجوم الأتراك هذه الأيام والتي كان من بينها بيرين سات وزوجها اللذين لم يلتزما بفترة الحجر الصحي المفروضة عليهما، تعرض النجم التركي مراد يلدريم لهجوم كبير أثناء تصويره لمسلسله “رامو” الذي يعرض حالياً عبر الشاشات التركية، والسبب ليس غريباً عما تعودنا عليه في الآونة الأخيرة وهو فيروس […]

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