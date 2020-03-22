وزير الخارجية الأردني: السفارات الأردنية مستعدة لتقديم أي خدمات للأردنيين في الخارج

2020/03/22 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الخارجية وشؤون المغتربين، في الأردن أيمن الصفدي رسالة إلى مواطني بلده في الخارج على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأكد الصفدي في تغريدة على موقع تويتر أن السفارات الأردنية كافة على استعداد تام لتقديم الخدمات المطلوبة للأردنيين في الخارج وعلى مدار الساعة، داعيا جميع الأردنيين الى التواصل مع السفارات مباشرة لتقديم الخدمات الممكنة لهم، فيما طالبهم بالالتزام بتعليمات الدول المتواجدين فيها في هذه الظروف الاستثنائية.

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