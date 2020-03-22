العراق يعلن ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

2020/03/22 | 15:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت 22 آذار/مارس، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى 233 حالة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة في عموم محافظات العراق.

الصحة: مجموع الإصابات الكلي يكون 233، بينما عدد الوفيات الكلي 20، ومجموع حالات الشفاء 57

ذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 106 فحص مختبري جديد، وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص 19 حالة جديدة موزعة كالتالي:

خمس حالات في بغداد/الرصافة

حالة واحدة في بغداد/الكرخ

حالتان في النجف

حالتان في مدينة الطب

حالة واحدة في كربلاء

حالة واحدة في المثنى

حالة واحدة في أربيل

ست حالات في السليمانية

أضاف البيان أنه "تم تسجيل خمس حالات شفاء جديدة في بغداد/ جانب الكرخ"، لافتًا إلى أن "الوفيات الجديدة هي ثلاث حالات في بغداد/ مدينة الطب".

وتابعت الوزارة، بحسب البيان أن "مجموع الإصابات الكلي يكون: 233، بينما عدد الوفيات الكلي: 20، ومجموع حالات الشفاء: 57".

وشددت وزارة الصحة العراقية، على "ضرورة التنفيذ التام لقرارات الوزارة ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020"، داعية "المواطنين والجهات المعنية كافة بالالتزام"، مشددة على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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