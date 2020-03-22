2020/03/22 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت الفنانة الأمريكية، ريهانا، التبرع بـ 5 ملايين دولار للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.ووفقا لصحيفة” ديلي ميل” البرطانية، فإن ريهانا صاحبة 32عاما، تبرعت بـ 5 ملايين دولار من خلال مؤسسة “كلارا ليونيل” لدعم وحماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمجتمعات المهمشة.وأضافت الصحيفة أن الفنانة تعهدت بتقديم دعم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة الاميركية ريهانا تتبرع بـ5 ملايين دولار للمساهمة في مكافحة “كورونا”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة الاميركية ريهانا تتبرع بـ5 ملايين دولار للمساهمة في مكافحة “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).