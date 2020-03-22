2020/03/22 | 15:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]اعلنت حكومة محافظة الانبار المحلية ، الاحد، عزمها انشاء مستشفى لحجر المصابين والمشتبه بإصابتهم بمرض كورونا في المناطق الغربية للمحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعتزم انشاء مستشفى لحجر المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعتزم انشاء مستشفى لحجر المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).