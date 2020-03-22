وزير الاعمار يتوعد الدوائر البلدية بالنزاهة والمحاكم

2020/03/22 | 15:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توعد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، الدوائر البلدية، بـ"النزاهة والمحاكم".

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