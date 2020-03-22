المواكب الحسينية في ديالى تتبنى تعفير السجون في 22 مدينة

2020/03/22 | 15:28 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، الاحد، عن تبني تعفير وتطهير السجون والمواقف في 22 مدينة.

وقال...

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