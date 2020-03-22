السليمانية تقرر شمول الافراد بحظر التجوال: سنلاحق المخالفين داخل الأزقة

2020/03/22 | 15:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر، يوم الأحد، أن قرار حظر التجول يشمل العجلات والأشخاص على حد سواء، مؤكدة العزم على ملاحقة المخالفين داخل الأزقة.وقال أبو بكر في تصريح ورد لـشفق نيوز، إن "خرق قرار حظر التجوال لا يقتصر على السيارات فقط بل يشمل المُشاة أيضاً"، مضيفا "من الآن فصاعداً لن نكتفي بمراقبة تطبيق القرار في الشوارع الرئيسة، بل سندخل إلى الأزقة وسنحاسب المارة".وأشار أبو بكر إلى "عقد اجتماع مع القائم مقامية ومديري النواحي اليوم الأحد، لبحث سبل تطبيق أدق للتعليمات الصادرة".وقررت خلية الأزمة في العراق، اليوم الأحد، استمرار حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والتربوية الى مساء السبت المقبل بعموم البلاد، كما قررت الخلية الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.وحذر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاحد من اتساع تفشي فيروس كورونا المستجد في الاقليم، داعيا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.يشار إلى ان وزارة الصحة والبيئة العراقية، اعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 19 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا، فيما لفتت إلى ارتفاع عدد الإصابات بعموم العراق إلى 233 إصابة والوفيات إلى 20 والشفاء إلى 57 حالة.

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