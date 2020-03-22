2020/03/22 | 15:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة: الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة: الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة: الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).