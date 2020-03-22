2020/03/22 | 15:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة المثنى تدعو للالتزام بحظر التجوال، وتحذر بإجراءات قانونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة المثنى تدعو للالتزام بحظر التجوال، وتحذر بإجراءات قانونية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة المثنى تدعو للالتزام بحظر التجوال، وتحذر بإجراءات قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).