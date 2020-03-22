أربيل تتخذ القرار الحازم: من يخرج لن يعود للمحافظة حتى لو كان من سكنتها

2020/03/22 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نصحت رئاسة مجلس محافظة أربيل، الاحد (22 اذار 2020)، بضرورة عدم مغادرة الحدود الادارية للمحافظة، مبينة أنه خلاف ذلك، لن يتم السماح لمن يغادر بالعودة مرة اخرى.

واوضح رئيس مجلس المحافظة علي رشيد في بيان، أن "اجراءات عزل المحافظات دخلت حيز التنفيذ الشديد"، مؤكداً أن "الخروج من المحافظة الى مدن اخرى يُسمح به".

واستدرك قائلاً، إن "من يُغادر لن يسمح له بالعودة مرة اخرى وحتى ان يكن من سكان المحافظة"، داعيا السكان الى "ملازمة منازلهم خلال هذه المدة".

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

قررت خلية الأزمة، الاحد (22 آذار 2020)، إيقاف الجبايات واستقطاعات القروض الممنوحة لموظفي الدولة واعادتها عند تحسن الوضع.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "اصدرت 12 قرارا جديدا بشأن مواجهة خطر فيرو

بغداد اليوم-بغداد

وجهت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، الأحد (22 آذار 2020)، باستمرار تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة، وتعليق الرحلات الجوية، إضافة الى تمديد حظر التجوال إلى السبت المقبل.

وذكرت الخلية في مجوعة وثائق، أن&nb

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الأزمة برئاسة وزير الصحة جعفر علاوي، الأحد (22 اذار 2020)، عن استثناءات جديدة من قرار حظر التجوال، لتشمل منتسبي وزارة المالية ودائرتي المحاسبة والموازنة المصرفية.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &

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