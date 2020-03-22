بالوثائق.. العراق يمدد حظر التجوال وتعطيل الدوام ويصدر مجموعة قرارات لإيقاف انتشار كورونا

2020/03/22 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، الأحد (22 آذار 2020)، بتمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام في مؤسسات الدولة الى الساعة الـ 11 ليلاً من مساء يوم السبت المقبل، فيما أصدرت مجموعة قرارات اخرى لإيقاف انتشار كورونا.

وقالت الخلية في مجموعة قرارات اصدرتها بعد عقدها اجتماعا موسعا لمناقشة تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا، إنها "قررت الاستمرار بحظر التجوال الى الساعة الـ 11 ليلا في عموم العراق لغرض تطبيق الحجر الصحي، ويستثني من الحظر الدوائر الصحية والامنية والخدمية والكوادر الاعلامية، بالاضافة الى تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد الى مساء السبت".

ادناه نص قرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020:

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الصحة النيابية، النائب فالح الزيادي، الأحد (22 آذار 2020)، الى تمديد فرض حظر التجوال على جميع المحافظات العراقية إلى الأول من نيسان المقبل.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك زيادة غير طبيعية في

بغداد اليوم- بغداد

تحدثت النائبة عن كتلة "النصر"، ندى شاكر جودت، الأحد (22 آذار 2020)، عن موعد بدء مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف، رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، فيما أكدت، أن المفاوضات لم تبدأ بعد.

بغداد اليوم- كردستان

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الأحد (22 آذار 2020)، حقيقة وجود خلافات داخل "البيت الكردي" حول التصويت والموافقة على المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه

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