عبد المهدي يوجه رسالة لخلايا الازمة في العراق

2020/03/22 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي رسالة الى خلايا الأزمة في المحافظات، مؤكدا أن العراقيين سيهزمون وباء كورونا كما هزموا الارهاب بشجاع...

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