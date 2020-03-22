الصحة العراقية تعلن تسجيل 19 اصابة جديدة بكورونا

2020/03/22 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، عن تشخيص 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ليكون مجموع الإصابات الكلي 233، فيما اشارت الى ثلاث وف...

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