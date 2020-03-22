مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: المباشرة بإنشاء مستشفى كرفاني للمصابين بـ”كورونا”

2020/03/22 | 15:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي، اليوم الاحد، عن قرب انشاء مستشفى كرفاني مخصص لتقديم الخدمات الطبية للمصابين بفيروس كورونا.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “الايام القليلة المقبلة سوف تشهد انشاء مستشفى كرفاني متكامل في منطقة الـ 5 كيلو غربي مدينة الرمادي، لحجر المصابين بفيروس كورونا ضمن توجهات خلية ازمة […]

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