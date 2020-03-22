اطلاق حملة للمساعدات الغذائية في كربلاء تحت شعار من  ( بيت الى بيت )

2020/03/22 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..اطلقت محافظة كربلاء، اليوم الاحد ، حملة لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة بتوزيع مواد غذائية وتحت شعار من ( بيت الى بيت ) .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحملة التي اطلقت كانت بمساعدة عدد من مواطني كربلاء لمساعدة العوائل المتعففة […]

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