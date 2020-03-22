تمديد حظر التجوال وتعليق الطيران.. مقررات خلية الأزمة (وثائق)

2020/03/22 | 15:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت خلية الأزمة، الأحد، تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى الساعة الـ11 من ليل السبت المقبل، واستثناء الدوائر الامنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والإعلاميين ومنتسبي وزارة المالية ودائرتي المحاسبة والموازنة والمصارف الحكومية من حظر التجوال.

كذلك قررت الخلية بالاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي، واعتبار فترة أزمة فايروس كورونا "فترة قاهرة" لجميع المشاريع والعقود.

وأدناه توصيات الخلية:

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