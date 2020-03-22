البنك المركزي العراقي يطالب المصارف بتأجيل مطالبة المقترضين بالأقساط مراعاةً للوضع العام

2020/03/22 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه محافظ البنك المركزي، المصارف كافة لاتخاذ خطوات بتأجيل المطالبة باقساط القروض والسلف نظرًا لما تمر به البلاد وتوقف أغلب الانشطة المدرة للدخل.وذكر البنك المركزي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “محافظ البنك المركزي العراقي وجه رسالة الى المصارف بشأن الأوضاع التي تمر بها البلاد وتوقف أغلب الأنشطة المُدرة […]

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