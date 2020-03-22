الزيادي : الوضع الوبائي في العراق خطر جدا وعلى المواطن أن يكون على قدر المسؤولية

2020/03/22 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، ان الوضع الوبائي أصبح خطر جدا وعلى المواطن ان يعي حجمه وأن يكون على قدر المسؤولية لتجاوز الازمة.

وقال عضو اللجنة فالح الزيادي ان هناك اشكالات كبيرة بقضية احتواء كورونا منها عدم التزام وتعاون المواطن وضبط سلوكه بالالتزام بالتعليمات والارشادات اضافة الى ضعف الامكانيات الصحية لدينا وعدم قدرة المستشفيات والبنى التحتية على احتواء الاعداد الكبيرة من الاصابات في حال تفشي المرض.

واكد الزيادي ان التزام المواطن بالتعليمات والابتعاد عن التجمعات هو امر واجب وضروري، لافتا الى ان تجاوز الازمة هو واجب تكاملي بين المواطن والجهات الرقابية الامنية وقوة القانون والمنابر الاعلامية والدينية والاجتماعية والعشائرية لتوعية المواطن وفرض اجراءات الوقائية بكل الوسائل المتاحة.

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