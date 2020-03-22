السيستاني : توفير المستلزمات الأساسية للعوائل الفقيرة من مسؤولية الحكومة العراقية

2020/03/22 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

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أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بيانا حول الأوضاع الصحية التي يمر بها العراق بسبب وباء كورونا

وأكد السيد السيستاني أن توفير المستلزمات الاساسية للعوائل الفقيرة في الاوضاع الراهنة بالدرجة الاساس من مسؤولية الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف، أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب تعاون الأطراف التالية “أهل الخير المتمكنين مالياً، تجار المواد الغذائية، الشباب الغيارى المتطوعين للتعرف على العوائل المتعففة.

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