منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود السلطات العراقية للحد من انتشار كورونا

2020/03/22 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، أن المنظمة تؤيد جهود السلطات العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إسماعيل إن المنظمة هي جزء من اللجنة الحكومية المشكلة لاتخاذ القرارات الوطنية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا ان منظمة الصحة العالمية زودت بغداد واربيل بما تحتاجه من إمكانيات للفحص والتشخيص.

وتابع اسماعيل ان هناك خروقات غير مبررة للحظر المفروض داخل العراق، موضحا، أن تلك الخروق تساعد على انتشار الفيروس ولا تساهم في الحد منه.

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