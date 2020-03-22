المدن الأكثر بؤسا في العالم لعام 2020

2020/03/22 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم للمرة الثالثة على التوالي، فيما جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية وتلتها سويسرا في المرتبة الثالثة.صدر تقرير السعادة العالمي السنوي يوم الجمعة، والذي يصادف اليوم العالمي للسعادة الذي تحتفى به الأمم المتحدة في 20 مارس/آذار، في حين يجتاح فيروس كورونا العالم ويتسبب في مقتل أكثر من 11 […]

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