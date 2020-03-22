فرض حظر التجول في عموم العراق بعد وفاة 20 شخصا بفيروس كورونا

2020/03/22 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية الأحد فرض حظر للتجول في عموم محافظات البلاد التي تمتلك نظاما صحيا متهالكا، بعد وفاة 20 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد، وتواصل ارتفاع أعداد المصابين به.

وكانت نصف محافظات العراق الـ18 خاضعة لحظر تجول منذ الثلاثاء الماضي، غير أن خلية الأزمة التي ترأسها وزارة الصحة قررت منع الحركة في عموم البلاد.

وتتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في العتبات المقدسة لدى الشيعة، خصوصا مع المخاوف في بلد يعاني نقصا مزمنا في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.

كما علق العراق الرحلات الجوية إلى إيران المجاورة ومنها، بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا الذي أودى بأكثر من 1500 شخص.

وأعلن المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني قبل أيام، وقف إقامة صلوات الجماعة في المساجد والالتزام بمنع التجمعات، معتبرا أن الحرب على فيروس كورونا "واجب كفائي".



لكن ذلك لم يثن كثيرين.

وتوفي 20 شخصا في العراق جراء وباء كورونا المستجد، بحسب وزارة الصحة، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 208.



لكن أقل من 2000 شخص خضعوا للفحص من أصل 40 مليون نسمة في أنحاء البلاد.

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