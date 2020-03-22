2020/03/22 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني أن الفريق مر بلحظات صعبة مع نتائج غير متوقعة، وتحدث عن إقالة إرنستو فالفيردي، المدرب السابق.
وقال سواريز في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “مررنا بأوقات صعبة في النادي، مع نتائج غير متوقعة في العام الماضي مع ليفربول، حدث ذلك بالفعل مع روما في العام السابق بدوري الأبطال”.
[…]
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وقال سواريز في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “مررنا بأوقات صعبة في النادي، مع نتائج غير متوقعة في العام الماضي مع ليفربول، حدث ذلك بالفعل مع روما في العام السابق بدوري الأبطال”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سواريز: لعنة الإصابات أثرت على برشلونة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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