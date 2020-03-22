سواريز: لعنة الإصابات أثرت على برشلونة

2020/03/22 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني أن الفريق مر بلحظات صعبة مع نتائج غير متوقعة، وتحدث عن إقالة إرنستو فالفيردي، المدرب السابق.وقال سواريز في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “مررنا بأوقات صعبة في النادي، مع نتائج غير متوقعة في العام الماضي مع ليفربول، حدث ذلك بالفعل مع روما في العام السابق بدوري الأبطال”.[…]

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