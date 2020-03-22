2020/03/22 | 15:59 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أكاديمي يرد على ترشيحه بديلاً عن الزرفي: تريدون التنصل من الخراب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
اعلن رئيس جامعة الكوفة السابق، الدكتور محسن الظالمي، الأحد، رفضه التكليف بتشكيل الحكومة، وذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أكاديمي يرد على ترشيحه بديلاً عن الزرفي: تريدون التنصل من الخراب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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