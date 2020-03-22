أكاديمي يرد على ترشيحه بديلاً عن الزرفي: تريدون التنصل من الخراب

2020/03/22 | 15:59 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلن رئيس جامعة الكوفة السابق، الدكتور محسن الظالمي، الأحد، رفضه التكليف بتشكيل الحكومة، وذ...

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