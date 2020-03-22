لطفي حاتم - التشكيلة الرأسمالية العالمية والنزعة الوطنية

2020/03/22 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم اثارت التطورات الدولية التي أحدثها انتشار مرض كرونا العابر للحدود الوطنية الكثير من القضايا الفكرية التي خف رنينها بالفترة الأخيرة بسبب الضجيج الذي اثاره (انتصار) الرأسمالية العالمية واعتمادها أسلوبا وحيداً للتطور الرأسمالي وبهذا الإطار نتوقف عند بعض الدالات السياسية – الفكرية بعد أن عجزت الدول الرأسمالية الكبرى بالحد من انشار مرض كرونا الذي تحول الى جائحة عالمية وإذا ابتعدنا عن مفاهيم المؤامرة ال......

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