فريد العليبي - عريضة تونس حول سوريا .

2020/03/22 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي يتعرض الشعب العربي السوري منذ سنوات الى حرب إبادة وقد قاومها حتى الآن بشجاعة محققا الانتصار تلو الانتصار وقد واجه في الأثناء الحصار وقطعت عديد البلدان علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية وألغت رحلاتها الجوية والبحرية والبرية اليها ومن بينها تونس وقد ثبت مع مرور الأيام أن الانتفاضة السورية المشروعة بمطالبها الاجتماعية وتوقها الى الحرية والعدالة الاجتماعية في بدايتها قد تم تحويلها لاحقا الى حرب عد......

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