القاء القبض على شخص حاول حرق شقة شرقي بغداد

2020/03/22 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الأحد، عن القاء القبض على شخص متهم بمحاولة حرق شقة شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومريىة نيوز نسخة منهه، إن "دوريات شرطة نجدة بغداد الجديدة تمكنت من القاء القبض على شخص حاول حرق شقة".



وأضافت، "جاء ذلك اثناء ورود اتصال من قبل طالب النجدة على الرقم ١٠٤ مخبرا بوجود شخص بوضع يجلب الشك قرب شقتة والواقعة ضمن منطقة زيونة محله٧١٦ من خلال كاميرات المراقبة".

وتابع، "تم توجيه الدوريات لمحل الحادث والقبض على الشخص وضبط بحوزته جليكان سعة ٢٠ لتر بداخله مادة البانزين ولدى استنطاقة اعترف بمحاولة حرق شقة طالب النجدة، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة".





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