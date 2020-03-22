بالوثيقة.. الحداد يوجه بمخاطبة الصحة لتخصيص المساعدات الدولية على المحافظات بحسب النسب السكانية

2020/03/22 | 16:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم الاحد، الامانة العامة لمجلس النواب لمخاطبة وزارة الصحة في تخصيص المساعدات المقدمة من الصحة العالمية للمحافظات واقليم كردستان بحسب النسب السكانية.

وقال الحداد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تم التوجيه رسمياً للأمانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة وزارة الصحة والبيئة الإتحادية للاسراع في تخصيص الحصص من المساعدات المقدمة من منظمة الصحة العالمية WHO".

واضاف "لتوفير الدعم المالي والأدوية والمستلزمات الصحية إلى محافظات العراق وأقليم كردستان بحسب النسب السكانية، وبشكل عادل وذلك لتعزيز اجراءات الوقاية من خطر تفشي فايروس كورونا في عموم البلاد".

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