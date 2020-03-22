بالوثيقة.. خلية الازمة في المثنى تفتح باب التطوع للافراد والمنظمات للمشاركة باجراءات مواجهة كورونا

2020/03/22 | 16:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر رئيس خلية الازمة في محافظة المثنى، احمد جودة منفي، اليوم الاحد، فتح باب التطوع للمنظمات والناشطين للمساهة في الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وبحسب الوثيقة التي حصلت "الغد برس" على نسخة منها فأنه "نظرا لأهمية الجهد المجتمعي في دعم عمل خلية الأزمة لمكافة فيروس كورونا ولإدراكنا ضرورة توحيد الجهود للحد من انتشار هذا الوباء وبالنظر لرغبة أبناء محافظة المثنى للتطوع في هذا المجال تقرر تكليف غرفة العمليات المشكلة بموجب امرنا الإداري ذي العدد 166 في 19/3/ 2020 لاستقبال المتطوعين من افراد ومنظمات وتجمعات للاعمال المختلفة إجراءات تعقيم الأماكن والابنية العامة والأسواق تقديم الخدمات الصحية والتمريضية وحملات التوعية الوقائية لإيصال المساعدات العينية للعوائل المتعففة او من تحول إجراءات حظر التجوال دون تمكنهم من الحصول على المواد الغذائية".

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